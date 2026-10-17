लेवरेज एडु का राजस्व वित्त वर्ष 2026 में हुआ दोगुना, घाटे से आई कमी

ज्यादातर कमाई छात्र प्लेसमेंट सेवाओं (कंपनी के कुल परिचालन राजस्व का 77 फीसदी) से हुई। नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने से भी कंपनी को खूब फायदा हुआ है और अब उसका 81 फीसदी से ज्यादा राजस्व विदेशों से आता है।

कंपनी का 'फ्लाई' बिजनेस, जिसे 2022 के आखिर में विदेश जाने वाले छात्रों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए शुरू किया गया था, उसका राजस्व भी दोगुना होकर 59.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कमीशन की लागत बढ़ने के बाद भी लागत के बेहतर प्रबंधन की बदौलत कंपनी अपना शुद्ध घाटा 82 फीसदी तक कम करने में कामयाब रही है।