लेवरेज एडु का राजस्व वित्त वर्ष 2026 में हुआ दोगुना, घाटे से आई कमी
भारतीय छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने में मदद करने वाले दिल्ली के स्टार्टअप लेवरेज एडु के लिए यह साल बहुत अच्छा रहा है।
कंपनी का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2025 के 173.3 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 364.4 करोड़ रुपये हो गया, जो दोगुने से भी ज्यादा है।
एक मुश्किल दौर के बाद वित्त वर्ष 2026 में यह टैक्स के बाद का मुनाफा (EBITDA) सकारात्मक हो गई, पिछले साल 83 करोड़ रुपये के नुकसान के बजाय इस साल इसने 2 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया।
प्लेसमेंट से आया 77 फीसदी राजस्व
ज्यादातर कमाई छात्र प्लेसमेंट सेवाओं (कंपनी के कुल परिचालन राजस्व का 77 फीसदी) से हुई। नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने से भी कंपनी को खूब फायदा हुआ है और अब उसका 81 फीसदी से ज्यादा राजस्व विदेशों से आता है।
कंपनी का 'फ्लाई' बिजनेस, जिसे 2022 के आखिर में विदेश जाने वाले छात्रों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए शुरू किया गया था, उसका राजस्व भी दोगुना होकर 59.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कमीशन की लागत बढ़ने के बाद भी लागत के बेहतर प्रबंधन की बदौलत कंपनी अपना शुद्ध घाटा 82 फीसदी तक कम करने में कामयाब रही है।