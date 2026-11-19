AI बिक्री के दम पर लेनोवो के राजस्व में 48 फीसदी का उछाल
लेनोवो के लिए यह तिमाही शानदार रही है। कंपनी का राजस्व 48 फीसदी बढ़कर 30.2 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) तक पहुंच गया, जिसने बाजार की उम्मीदों को भी आसानी से पीछे छोड़ दिया।
इस जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी बिक्री है।
AI संबंधित बिक्री में 79 फीसदी का बड़ा उछाल आया है, जिससे कंपनी को 10.8 अरब डॉलर (करीब 1,000 अरब रुपये) का राजस्व मिला।
एडजस्टेड शुद्ध लाभ 166 फीसदी बढ़ा
अकाउंटिंग नियमों के चलते भले ही लेनोवो ने कागज पर शुद्ध घाटा दिखाया हो, लेकिन सऊदी साझेदारी से जुड़े वारंट और कन्वर्टिबल बॉन्ड जैसे गैर-नकद अकाउंटिंग मदों को हटाने के बाद कंपनी का एडजस्टेड शुद्ध लाभ 166 फीसदी बढ़कर 1.4 अरब डॉलर (करीब 130 अरब रुपये) हो गया है।
कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस ग्रुप के लिए यह अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही रही है, जहां राजस्व में 178 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इतना ही नहीं इसके PC, टैबलेट और फोन सेगमेंट में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। ये सभी आंकड़े इशारा करते हैं कि लेनोवो इस समय AI की लहर पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।