अकाउंटिंग नियमों के चलते भले ही लेनोवो ने कागज पर शुद्ध घाटा दिखाया हो, लेकिन सऊदी साझेदारी से जुड़े वारंट और कन्वर्टिबल बॉन्ड जैसे गैर-नकद अकाउंटिंग मदों को हटाने के बाद कंपनी का एडजस्टेड शुद्ध लाभ 166 फीसदी बढ़कर 1.4 अरब डॉलर (करीब 130 अरब रुपये) हो गया है।

कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस ग्रुप के लिए यह अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही रही है, जहां राजस्व में 178 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इतना ही नहीं इसके PC, टैबलेट और फोन सेगमेंट में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। ये सभी आंकड़े इशारा करते हैं कि लेनोवो इस समय AI की लहर पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।