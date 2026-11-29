लेखा वायरलेस का 2032 तक 6G नेटवर्क शुरू करने का लक्ष्य
भारत की टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी लेखा वायरलेस ने बताया है कि उसका 2032 तक अपना 6G नेटवर्क शुरू करने का लक्ष्य है।
कंपनी की योजना है कि 2029 तक वह एक ट्रायल नेटवर्क या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) तैयार कर लेगी। इसके बाद, 2032 तक इसे व्यापारिक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह घोषणा भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के साथ 4G टेक्नोलॉजी पर उनके सफल काम के बाद आई है। इसके अलावा, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) नेटवर्क में भी लेखा के ट्रायल अभी चल रहे हैं।
निर्यात से हुई 100 करोड़ रुपये की कमाई
लेखा कंपनी केवल भारत पर ही ध्यान नहीं दे रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम मानक तय करने में भी अपना योगदान दिया है और अमेरिका और जापान में निजी 5G नेटवर्क भी लगाए हैं। कंपनी की ज्यादातर कमाई दरअसल निर्यात से ही होती है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रामु श्रीनिवासाइया को उम्मीद है कि पाइपलाइन में मौजूद ऑर्डर्स को देखते हुए इस साल कंपनी का राजस्व 100 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा।
6G की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मिल रहे निजी निवेश के साथ लेखा कंपनी कनेक्टिविटी के भविष्य को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है।