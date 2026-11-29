लेखा कंपनी केवल भारत पर ही ध्यान नहीं दे रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम मानक तय करने में भी अपना योगदान दिया है और अमेरिका और जापान में निजी 5G नेटवर्क भी लगाए हैं। कंपनी की ज्यादातर कमाई दरअसल निर्यात से ही होती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रामु श्रीनिवासाइया को उम्मीद है कि पाइपलाइन में मौजूद ऑर्डर्स को देखते हुए इस साल कंपनी का राजस्व 100 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा।

6G की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मिल रहे निजी निवेश के साथ लेखा कंपनी कनेक्टिविटी के भविष्य को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है।