रतन टाटा के करीबी के इस्तीफे के बाद सबसे बड़े पशु अस्पताल में बड़ा उलटफेर 

रतन टाटा के करीबी के इस्तीफे के बाद सबसे बड़े पशु अस्पताल में बड़ा उलटफेर
टाटा ट्रस्ट्स में चल रहे कुछ अंदरूनी विवादों के चलते देश का सबसे बड़ा पालतू जानवरों का अस्पताल मुंबई का स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर रहा है।
यह उठा-पटक तब शुरू हुई जब दिवंगत रतन टाटा के करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री ने इस्तीफा दे दिया।
बताया गया कि उन्हें सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में वापस शामिल होने से रोक दिया गया था। मिस्त्री के इस्तीफे के बाद डॉ. अनिरुद्ध कोहली और शांतनु नायडू जैसे कुछ और अहम सदस्यों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
बोर्ड में शामिल हुए नए चेहरे
टाटा रियल्टी के पूर्व प्रबंध निदेशक संजय उबाले और टाटा केमिकल्स के प्रबंध निदेशक की पत्नी डॉ. शीला मुकुंदन को अब नए बोर्ड सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। जानवरों की भलाई के प्रति उनके गहरे लगाव को देखते हुए उन्हें इस पद के लिए चुना गया है।
दूसरी ओर, रतन टाटा को अपने घायल कुत्ते के इलाज के दौरान मिली प्रेरणा से खोला गया यह अस्पताल आज पैसों की तंगी से जूझ रहा है।
हर महीने घाटे में चल रहा यह अस्पताल टाटा ट्रस्ट्स से मिलने वाली मदद पर निर्भर है, लेकिन अब इस मदद को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
हालांकि, जल्द ही फंडिंग के भविष्य पर चर्चा होने वाली है और चुनौतियों के बावजूद अस्पताल मुंबई के जानवरों की देखभाल करता रहेगा।