क्या छंटनी होने वाले कर्मचारियों पर लगने वाले सेवरेंस पे पर लगता है टैक्स?

इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के पार्टनर राहुल चरखा का कहना है कि 'सेवरेंस पे' पर आमतौर पर वेतन के हिस्से के तौर पर टैक्स लगता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि अगर, आप सेक्शन 10B के तहत 'वर्कमैन' हैं या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) 10C चुनी है तो आपको 5 लाख रुपये तक की रकम टैक्स-फ्री मिल सकती है।

टैक्स फाइलिंग सही तरीके से करने के लिए आपको अपने सभी दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए। इनमें फॉर्म-16, टर्मिनेशन लेटर और सेटलमेंट स्टेटमेंट जैसी चीजें शामिल हैं।

साथ ही, अगर आपको कोई भुगतान देर से या पहले ही मिल गया है और आप उस पर राहत चाहते हैं तो फॉर्म-10E भरना बिल्कुल न भूलें।