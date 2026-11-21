GG टेक्नोलॉजीज का कहना है कि उसने स्टे टच नाम का ऐप बनाया है, जिसके जरिए दो फोन पास लाकर संपर्क जानकारी साझा की जा सकती है।

कंपनी के मुताबिक, उसने इस तकनीक के लिए 2019 में अमेरिका और 2021 में भारत में पेटेंट आवेदन किया था। जुलाई, 2024 में उसे भारतीय पेटेंट मिला।

स्टार्टअप का आरोप है कि ऐपल का नेमड्रॉप भी इसी तरह काम करता है और उसकी अनुमति के बिना इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।