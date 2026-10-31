लावा के स्मार्टफोन इस तारीख से हो जाएंगे 3,000 रुपये तक महंगे

कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लावा ने साफ किया है कि वह 30,000 रुपये से कम कीमत वाले बजट और मिड-रेंज फोन ही पेश करता रहेगा।

कंपनी का कहना है कि वह इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाए रखेगा। अगर, आप लावा का फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी खरीदारी करने का यह सही समय हो सकता है।

उसने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे कीमतें बढ़ने से पहले मौजूदा फेस्टिव डील्स का फायदा उठा लें।