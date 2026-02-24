LAT एयरोस्पेस ने शारंग शक्ति का अधिग्रहण किया है

LAT एयरोस्पेस ने रक्षा रोबोटिक्स स्टार्टअप शारंग शक्ति का किया अधिग्रहण, जानिए क्या है इसका उद्देश्य

विमानन उद्यम LAT एयरोस्पेस ने रक्षा रोबोटिक्स स्टार्टअप शारंग शक्ति का अधिग्रहण कर स्वदेशी रक्षा क्षमता के क्षेत्र में प्रवेश किया है। कंपनी प्रमुख दीपेंद्र गोयल ने कहा कि यह अधिग्रहण भारत से अगली जनरेशन के नागरिक उड्डयन प्लेटफाॅर्म्स को विकसित करने के दीर्घकालिक मिशन के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के निर्माण की दिशा में हमारा पहला कदम है।" 2023 में स्थापित शारंग शक्ति हवाई निगरानी और खतरों को कम करने वाले तेजी से बढ़ते क्षेत्र में काम करती है।