L&T को ढाका में मिला 10,000 करोड़ रुपये की अंडरग्राउंड मेट्रो का ठेका

जापान की जिका (JICA) इस मेट्रो लाइन को फंड कर रही है। यह नई मेट्रो लाइन ढाका शहर में 31 किलोमीटर तक फैली होगी और इसमें 2 मुख्य मार्ग होंगे। इसमें एक कमलापुर को एयरपोर्ट से जोड़ेगा और दूसरा नतून बाजार से पुरबाचल टर्मिनल तक जाएगा। इसमें 19 स्टेशन होंगे और पीतलगांज में एक डिपो भी बनेगा।

इस प्रोजेक्ट का मकसद ढाका के हर नागरिक के लिए शहर में सफर को तेज और बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।