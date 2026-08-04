L&T को मध्य पूर्व की कंपनी से मिला 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुबंध
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने मध्य पूर्व की बड़ी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ऑफशोर से 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक बड़ा अनुबंध अपने नाम किया है।
L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर (LTEH ऑफशोर) इस प्रोजेक्ट की अगुवाई करेगी। इस टीम को समुद्र में मौजूद कई एनर्जी प्लांट को बनाने और उनमें सुधार करने का काम सौंपा गया है। इंजीनियरिंग से लेकर उन्हें स्थापित करने तक का सारा काम यही टीम संभालेगी।
LTEH ऑफशोर करेगा L&T के यार्ड का इस्तेमाल
LTEH ऑफशोर ने अपने प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा L&T के ही फैब्रिकेशन यार्डों में पूरा करने की योजना बनाई है। यह कंपनी की बड़े ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को संभालने की महारत को दिखाता है।
कंपनी के प्रमुख एसएन सुब्रमण्यम ने बताया कि यह जीत दिखाती है कि हमारे ग्राहक L&T की इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने की क्षमता और सुरक्षा को लेकर हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर कितना भरोसा करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि L&T नए, टिकाऊ और विश्वस्तरीय ऑफशोर समाधानों के जरिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।