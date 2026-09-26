निजी कर्जों के लिए CTO ने ओरेकल के 9.2 अरब डॉलर के शेयर गिरवी रखे
ओरेकल के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) लैरी एलिसन ने निजी कर्जों के लिए 6.7 करोड़ ओरेकल शेयर और गिरवी रखे हैं।
इन शेयरों की कीमत लगभग 9.2 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) है। एलिसन का यह कदम पैरामाउंट-स्काईडांस कॉर्प द्वारा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बड़े अधिग्रहण से जुड़ा है। इस वजह से उनके गिरवी रखे गए शेयरों में पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी का इजाफा हो गया है।
खास सौदे के लिए मिली छूट
एलिसन और उनके बेटे डेविड ने इस अधिग्रहण के लिए 47 अरब डॉलर (करीब 4,450 अरब रुपये) की इक्विटी लगाने की बात कही है। इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्वी निवेशकों से आ रहा है।
उनके पास ओरेकल के कुल 1.16 अरब शेयर हैं, जिनमें से अब 36 फीसदी गिरवी रखे जा चुके हैं। एक फाइलिंग से यह भी पता चला है कि कंपनी के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को बड़े स्टॉक ऑप्शन अवॉर्ड दिए गए हैं। इनमें क्ले मैगॉयर्क को 62.17 करोड़ डॉलर (करीब 5,900 करोड़ रुपये) और माइक सिसिलिया को 24.87 करोड़ डॉलर (करीब 2,350 करोड़ रुपये) मिले हैं। वैसे तो ओरेकल अपने अधिकारियों को कंपनी के शेयर गिरवी रखने की इजाजत नहीं देता, लेकिन एलिसन को इस बड़ी और खास डील के तहत यह छूट मिली है।