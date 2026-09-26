निजी कर्जों के लिए CTO ने ओरेकल के 9.2 अरब डॉलर के शेयर गिरवी रखे

एलिसन और उनके बेटे डेविड ने इस अधिग्रहण के लिए 47 अरब डॉलर (करीब 4,450 अरब रुपये) की इक्विटी लगाने की बात कही है। इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्वी निवेशकों से आ रहा है।

उनके पास ओरेकल के कुल 1.16 अरब शेयर हैं, जिनमें से अब 36 फीसदी गिरवी रखे जा चुके हैं। एक फाइलिंग से यह भी पता चला है कि कंपनी के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को बड़े स्टॉक ऑप्शन अवॉर्ड दिए गए हैं। इनमें क्ले मैगॉयर्क को 62.17 करोड़ डॉलर (करीब 5,900 करोड़ रुपये) और माइक सिसिलिया को 24.87 करोड़ डॉलर (करीब 2,350 करोड़ रुपये) मिले हैं। वैसे तो ओरेकल अपने अधिकारियों को कंपनी के शेयर गिरवी रखने की इजाजत नहीं देता, लेकिन एलिसन को इस बड़ी और खास डील के तहत यह छूट मिली है।