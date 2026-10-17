अरबों डॉलर के जोखिम से बचने के लिए अमेरिकी बैंकों ने AI बॉट्स पर लगाई रोक

बैंकों को डर है कि मेटा के म्यूज जैसे स्मार्ट AI टूल ग्राहकों के पैसों को सामान्य खातों से उन विकल्पों में डाल सकते हैं, जहां ज्यादा ब्याज मिलता है और इससे बैंकों को ब्याज के रूप में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नियामकों ने बैंकों के इन प्रतिबंधों का काफी स्वागत किया है।

बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ब्रायन मोयनिहान ने कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके खाते से पैसा निकलने से पहले उसे मंजूरी देने में किसी इंसान का शामिल होना बहुत जरूरी है।"

भले ही इससे बैंकों के नई तकनीक लाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, लेकिन यह सब आपके पैसों को सुरक्षित रखने और कुछ गलत होने पर किसी को जवाबदेह ठहराने के लिए है।