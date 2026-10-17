अरबों डॉलर के जोखिम से बचने के लिए अमेरिकी बैंकों ने AI बॉट्स पर लगाई रोक
अब सिटीग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े अमेरिकी बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बॉट्स को ग्राहकों के खातों में जाने से रोक रहे हैं।
अमेजन ने भी इसी तरह का कदम उठाया था और जेपी मॉर्गन का कहना है कि वह भी ऐसा ही करने की योजना बना रही है। बैंकों को चिंता है कि AI बिना इजाजत के लेन-देन कर सकते हैं या पैसे को ऐसे तरीकों से घुमा सकते हैं, जिससे उनकी फंडिंग में गड़बड़ी हो सकती है और इस वजह से अरबों डॉलर का जोखिम पैदा हो सकता है।
बैंकों को सता रहा यह डर
बैंकों को डर है कि मेटा के म्यूज जैसे स्मार्ट AI टूल ग्राहकों के पैसों को सामान्य खातों से उन विकल्पों में डाल सकते हैं, जहां ज्यादा ब्याज मिलता है और इससे बैंकों को ब्याज के रूप में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नियामकों ने बैंकों के इन प्रतिबंधों का काफी स्वागत किया है।
बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ब्रायन मोयनिहान ने कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके खाते से पैसा निकलने से पहले उसे मंजूरी देने में किसी इंसान का शामिल होना बहुत जरूरी है।"
भले ही इससे बैंकों के नई तकनीक लाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, लेकिन यह सब आपके पैसों को सुरक्षित रखने और कुछ गलत होने पर किसी को जवाबदेह ठहराने के लिए है।