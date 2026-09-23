ललिथा ज्वेलरी के शेयरों की कीमत में आया 5 फीसदी उछाल

ललिथा ज्वेलरी का शेयर 5 फीसदी उछलकर 352.80 रुपये पर पहुंच गया है। यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब उसने तमिलनाडु के मईलादुथुरई में अपना 66वां शोरूम खोला है।

कंपनी ने सितंबर में 36 फीसदी की बड़ी छलांग लगाई थी और IPO आने के बाद से अब तक इसके शेयरों में कुल 75 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

शेयर बाजार में इस तरह की तेज हलचल बताती है कि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।