ललिथा ज्वेलरी के शेयरों की कीमत में आया 5 फीसदी उछाल
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ललिथा ज्वेलरी का शेयर 5 फीसदी उछलकर 352.80 रुपये पर पहुंच गया है। यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब उसने तमिलनाडु के मईलादुथुरई में अपना 66वां शोरूम खोला है।
कंपनी ने सितंबर में 36 फीसदी की बड़ी छलांग लगाई थी और IPO आने के बाद से अब तक इसके शेयरों में कुल 75 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
शेयर बाजार में इस तरह की तेज हलचल बताती है कि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
पहली तिमाही में 26 फीसदी बढ़ गई कमाई
अप्रैल से अब तक ललिथा ने 5 नए स्टोर खोले हैं। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले अपने राजस्व में 26 फीसदी की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की।
हालांकि, मुनाफा थोड़ा कम हो गया क्योंकि सोने की कीमतों में स्थिरता से मार्जिन पर दबाव पड़ा। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी 30 सितंबर तक सोने के गहनों की बनवाई पर खास छूट दे रही है।