IPO से मिले पैसे से ललिता ज्वेलरी मलेशिया-सिंगापुर में खोलेगी शोरूम

देश में भी कंपनी अपनी विस्तार योजना पर तेजी से काम कर रही है। उसकी योजना है कि वह दक्षिण भारत में अपने 64 स्टोर को बढ़ाकर 110 करेगी। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे उत्तरी राज्यों में भी पैर पसारेगी।

कुमार ने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी मां के 48 ग्राम सोने से यह कारोबार शुरू किया था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ऊंची कीमतों के बावजूद सोना आज भी एक अच्छा और समझदारी भरा लंबा निवेश है।

उन्होंने कहा, "मैंने अपनी मां के 48 ग्राम सोने को बेचकर यह कारोबार शुरू किया था। IPO के लिए ललिता ज्वेलर्स के खाते में 80,000 करोड़ रुपये आए, यह लोगों का मुझ पर भरोसा दिखाता है।"