IPO से मिले पैसे से ललिता ज्वेलरी मलेशिया-सिंगापुर में खोलेगी शोरूम
ललिता ज्वेलरी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। जल्द ही मलेशिया और सिंगापुर में उनके शोरूम खुलने वाले हैं। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम किरण कुमार ने बताया कि मलेशिया में अगले 2 महीनों में स्टोर खुल जाएगा और उसके बाद सिंगापुर में भी शोरूम शुरू होगा। यह कदम उनके सफल आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के ठीक बाद उठाया गया है, जो कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
स्टोर की संख्या 110 करने की योजना
देश में भी कंपनी अपनी विस्तार योजना पर तेजी से काम कर रही है। उसकी योजना है कि वह दक्षिण भारत में अपने 64 स्टोर को बढ़ाकर 110 करेगी। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे उत्तरी राज्यों में भी पैर पसारेगी।
कुमार ने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी मां के 48 ग्राम सोने से यह कारोबार शुरू किया था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ऊंची कीमतों के बावजूद सोना आज भी एक अच्छा और समझदारी भरा लंबा निवेश है।
उन्होंने कहा, "मैंने अपनी मां के 48 ग्राम सोने को बेचकर यह कारोबार शुरू किया था। IPO के लिए ललिता ज्वेलर्स के खाते में 80,000 करोड़ रुपये आए, यह लोगों का मुझ पर भरोसा दिखाता है।"