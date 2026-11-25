लक्ष्मी वेणु बेटियों के विरासत अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठा रही हैं। उन्होंने 2005 के उस कानून का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक बेटियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।

उनका तर्क है कि परिवार के पुराने फैसलों के कारण उन्हें उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता। खासकर तब, जब उन्हें न तो जरूरी दस्तावेज मिले हैं और न ही संपत्ति का कोई साफ ब्यौरा दिया गया है।

लक्ष्मी के इस कदम में उनकी मां भी उनका पूरा समर्थन कर रही हैं, जबकि उनके भाई सुदर्शन इस समय TVS मोटर कंपनी की कमान संभाल रहे हैं।