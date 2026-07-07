कुसुमगर का IPO 8 जुलाई को खुलेगा, 650 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

ग्रे मार्केट में शेयर 166 रुपये प्रीमियम

ग्रे मार्केट में कुसुमगर के शेयरों को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। यहां इसके शेयर 166 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि लिस्टिंग के दिन शेयर करीब 40 फीसदी की बढ़त के साथ बाजार में उतर सकते हैं।

अगर, शेयरों की ऊपरी कीमत 419 रुपये मानी जाए तो लिस्टिंग कीमत करीब 585 रुपये हो सकती है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भी खास व्यवस्था की है। उन्हें हर शेयर पर 39 रुपये की छूट मिलेगी और उनके लिए 3.5 करोड़ रुपये का कोटा भी रखा गया है।

कुसुमगर ने हाल के समय में अच्छी तरक्की हासिल की है। IPO के बाद कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर लिस्ट होगी।