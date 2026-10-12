AI की बदौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 फीसदी की छलांग, IMF का दावा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश से दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग 3 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है, भले ही ऊर्जा आपूर्ति में थोड़ी दिक्कतें आ रही हों।
बैंकॉक में हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि AI की इस लहर के चलते टेक हार्डवेयर की मांग बढ़ रही है, जिससे थाईलैंड जैसे देशों को खास तौर पर फायदा होगा।
अर्थव्यवस्था में वृद्धि के सामने कई चुनौतियां
जॉर्जीवा ने बताया कि डाटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स की जबरदस्त मांग के कारण विकसित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विकास एक प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ सकता है, जबकि उभरते बाजारों को 0.8 प्रतिशत पॉइंट का फायदा मिल सकता है।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक तनाव जैसी चुनौतियां इस गति को धीमा कर सकती हैं। इसके बावजूद, जॉर्जीवा ने साफ कहा कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को लगातार बनाए रखने के लिए AI में निवेश बहुत महत्वपूर्ण है।