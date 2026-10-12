AI की बदौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 फीसदी की छलांग, IMF का दावा

जॉर्जीवा ने बताया कि डाटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स की जबरदस्त मांग के कारण विकसित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विकास एक प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ सकता है, जबकि उभरते बाजारों को 0.8 प्रतिशत पॉइंट का फायदा मिल सकता है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक तनाव जैसी चुनौतियां इस गति को धीमा कर सकती हैं। इसके बावजूद, जॉर्जीवा ने साफ कहा कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को लगातार बनाए रखने के लिए AI में निवेश बहुत महत्वपूर्ण है।