AI के खतरों के बीच IMF प्रमुख ने तेजी से कर्ज कम करने को कहा

जॉर्जीवा कहना है कि AI जहां चीन और भारत जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं यह कुछ नए खतरे भी साथ ला रहा है। खासकर ऐसे देशों के लिए, जो पहले से ही कर्ज या बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं।

वह स्मार्ट तरीके से सार्वजनिक पैसे खर्च करने, महंगाई को बेहतर ढंग से काबू करने और AI को लेकर साफ नियम बनाने की बात कह रही हैं।

इसका मकसद अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर बनाए रखना है और यह पक्का करना है कि तकनीकी तरक्की का फायदा सबको मिले, कोई पीछे न छूटे।