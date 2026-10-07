AI के खतरों के बीच IMF प्रमुख ने तेजी से कर्ज कम करने को कहा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दुनिया के देशों को आगाह किया है। उनका कहना है कि देशों को अब कर्ज कम करने और असमानता से निपटने पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से खेल बदल रहा है। उन्होंने बताया कि भारी कर्ज और मध्य पूर्व से लेकर यूक्रेन तक चल रहे वैश्विक तनावों को देखते हुए नेता अब और इंतजार नहीं कर सकते।
जॉर्जीवा का यह संदेश बैंकॉक में होने वाली IMF और विश्व बैंक की महत्वपूर्ण बैठकों से ठीक पहले आया है।
AI को लेकर साफ नियम बनाने की मांग
जॉर्जीवा कहना है कि AI जहां चीन और भारत जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं यह कुछ नए खतरे भी साथ ला रहा है। खासकर ऐसे देशों के लिए, जो पहले से ही कर्ज या बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं।
वह स्मार्ट तरीके से सार्वजनिक पैसे खर्च करने, महंगाई को बेहतर ढंग से काबू करने और AI को लेकर साफ नियम बनाने की बात कह रही हैं।
इसका मकसद अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर बनाए रखना है और यह पक्का करना है कि तकनीकी तरक्की का फायदा सबको मिले, कोई पीछे न छूटे।