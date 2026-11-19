क्यों इंफोसिस के CEO ने की भारत के तकनीकी आत्मनिर्भर बनने की वकालत?
इंफोसिस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और सह संस्थापक के साथ एक्सिलोर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन भारत से आग्रह कर रहे हैं कि वह किसी एक तकनीकी प्रोवाइडर पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहे।
उन्होंने यह बात हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में आई खराबी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद कही।
बेंगलुरु टेक समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, "अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें।" उन्होंने भारत से अपील की कि वह रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए अपने विविध तकनीकी समाधान खुद बनाए।
स्वदेशी AI बनाने पर भी दिया जोर
गोपालकृष्णन चाहते हैं कि भारत अपना स्वदेशी AI बनाए, जो देश की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से एकदम सही बैठे। उनका मानना है कि यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत काम आएगा।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन तकनीकों को सस्ता रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें।
इसके अलावा, गोपालकृष्णन का मानना है कि कंपनियों को अपने काम करने के तरीकों को नया बनाना चाहिए और कर्मचारियों को AI का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करना चाहिए।