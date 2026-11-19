इंफोसिस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और सह संस्थापक के साथ एक्सिलोर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन भारत से आग्रह कर रहे हैं कि वह किसी एक तकनीकी प्रोवाइडर पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहे।

उन्होंने यह बात हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में आई खराबी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद कही।

बेंगलुरु टेक समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, "अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें।" उन्होंने भारत से अपील की कि वह रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए अपने विविध तकनीकी समाधान खुद बनाए।