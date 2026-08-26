भारत R&D और आधुनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हब बनने को तैयार- गोपालकृष्णन

गोपालकृष्णन ने नए इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स को भारत को एक प्रोडक्ट-केंद्रित और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनसे देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम में कॉलेज के इंडस्ट्री के विकास में दिए गए योगदान का भी जश्न मनाया गया। साथ ही, उन पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने दुनियाभर में अपनी खास पहचान बनाई है।