भारत R&D और आधुनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हब बनने को तैयार- गोपालकृष्णन
इंफोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन का मानना है कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेवाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए दुनिया का एक प्रमुख ठिकाना बनने जा रहा है।
कोयंबटूर में PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाने में शिक्षा और नए विचारों की अहम भूमिका होती है।
इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स से किया यह आह्वान
गोपालकृष्णन ने नए इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स को भारत को एक प्रोडक्ट-केंद्रित और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनसे देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस कार्यक्रम में कॉलेज के इंडस्ट्री के विकास में दिए गए योगदान का भी जश्न मनाया गया। साथ ही, उन पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने दुनियाभर में अपनी खास पहचान बनाई है।