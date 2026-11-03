क्राफ्टन की भारत में PUBG से हटकर नए गेम बनाने की योजना

क्राफ्टन ने भारत के डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में पहले ही 25 करोड़ डॉलर (करीब 2,300 करोड़ रुपये) का निवेश किया है, जिसमें रियल क्रिकेट के स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीदना भी शामिल है।

अब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स में 25 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की योजना बना रही है। अगले 2 सालों में बेंगलुरु स्थित उसकी टीम में सदस्यों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है। AI की मदद से भारत में अनुभवी गेमिंग प्रतिभा की कमी को दूर किया जाएगा।

क्राफ्टन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शॉन ह्यूनिल सोन भारत की क्षमता को लेकर वाकई बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि भारत विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले गेमिंग टाइटल बनाने की पूरी क्षमता रखता है।