क्राफ्टन बनी रियल क्रिकेट मोबाइल गेम की आधिकारिक प्रकाशक, जानिए क्यों हुआ बदलाव
क्या है खबर?
क्राफ्टन इंडिया औपचारिक रूप से देश की सबसे बड़ी घरेलू मोबाइल गेमिंग फ्रैंचाइजी में से एक रियल क्रिकेट का प्रकाशक बन गई है। इस बदलाव को दर्शाने वाला अपडेट कल लाइव होगा, जो क्रिकेट टाइटल और इसके विशाल खिलाड़ी समुदाय के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। यह कदम मार्च में क्राफ्टन की ओर से नॉटिलस मोबाइल के अधिग्रहण पर आधारित है। इस सौदे ने भारत-केंद्रित गेमिंग अनुभवों के विस्तार के लिए इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
जिम्मेदारी
दोनों कंपनियों की रहेगी अलग-अलग जिम्मेदारी
रियल क्रिकेट लंबे समय से देश के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट सिमुलेशन गेम्स में से एक रहा है। इस नए कदम के तहत क्राफ्टन को प्रकाशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि नॉटिलस डवलपमेंट का काम जारी रखेगा। दोनों कंपनियों का लक्ष्य अपनी संयुक्त क्षमताओं का उपयोग फ्रैंचाइजी को भारत सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आगे बढ़ाना है। क्राफ्टन की वैश्विक प्रकाशन विशेषज्ञता है, जबकि नॉटिलस का क्रिकेट गेम विकास में दशकों का अनुभव है।
योजना
क्राफ्टन की गेम को बेहतर बनाने की योजना
क्राफ्टन इन-गेम सिस्टम को बेहतर बनाने, लाइव संचालन में सुधार लाने और समुदाय-संचालित अनुभवों को और बेहतर बनाने की योजना बना रही है। दीर्घकालिक रोडमैप में विस्तारित प्रतिस्पर्धी प्रारूप, विकसित होते इवेंट और व्यापक जुड़ाव सुविधाएं शामिल हैं, जिन्हें क्रिकेट के सबसे बड़े सीजन के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य एक ऐसा अधिक कनेक्टेड अनुभव बनाना है, जो खिलाड़ियों को पूरे साल व्यस्त रखे।