क्राफ्टन बनी रियल क्रिकेट मोबाइल गेम की आधिकारिक प्रकाशक, जानिए क्यों हुआ बदलाव

क्या है खबर?

क्राफ्टन इंडिया औपचारिक रूप से देश की सबसे बड़ी घरेलू मोबाइल गेमिंग फ्रैंचाइजी में से एक रियल क्रिकेट का प्रकाशक बन गई है। इस बदलाव को दर्शाने वाला अपडेट कल लाइव होगा, जो क्रिकेट टाइटल और इसके विशाल खिलाड़ी समुदाय के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। यह कदम मार्च में क्राफ्टन की ओर से नॉटिलस मोबाइल के अधिग्रहण पर आधारित है। इस सौदे ने भारत-केंद्रित गेमिंग अनुभवों के विस्तार के लिए इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।