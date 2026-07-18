कोटक महिंद्रा बैंक को पहली तिमाही में हुआ 5,480 करोड़ रुपये का मुनाफा
कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बहुत अच्छी की है। पहली तिमाही में बैंक का मुनाफा 22.5 फीसदी बढ़कर 5,480 करोड़ रुपये हो गया है।
बैंक की कुल आय 30,068 करोड़ रुपये रही। ब्याज कमाने वाली संपत्ति की बढ़त थोड़ी धीमी रहने के बावजूद खुद का मुनाफा 4,123 करोड़ रुपये पर टिका रहा।
बैंक का NPA घटकर हुआ 1.18 फीसदी
बैंक की कर्ज देने से होने वाली मुख्य कमाई 9 फीसदी बढ़ी है, हालांकि शुद्ध ब्याज लाभ थोड़ा कम हुआ है। अच्छी बात यह है कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) घटकर 1.18 फीसदी रह गए हैं और नया NPA 27 फीसदी कम हुए हैं। बैंक ने इसके लिए जो पैसा अलग रखा है, वो अब 78 फीसदी हो गया है। NPA वे लोन या एडवांस हैं, जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं और जिनसे लोन देने वाले को अब कोई पैसा नहीं मिलता है।
इन सब के बावजूद, इस साल बैंक का शेयर भाव करीब 12 फीसदी नीचे चल रहा है।