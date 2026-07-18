कोटक महिंद्रा बैंक को पहली तिमाही में हुआ 5,480 करोड़ रुपये का मुनाफा

बैंक की कर्ज देने से होने वाली मुख्य कमाई 9 फीसदी बढ़ी है, हालांकि शुद्ध ब्याज लाभ थोड़ा कम हुआ है। अच्छी बात यह है कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) घटकर 1.18 फीसदी रह गए हैं और नया NPA 27 फीसदी कम हुए हैं। बैंक ने इसके लिए जो पैसा अलग रखा है, वो अब 78 फीसदी हो गया है। NPA वे लोन या एडवांस हैं, जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं और जिनसे लोन देने वाले को अब कोई पैसा नहीं मिलता है।

इन सब के बावजूद, इस साल बैंक का शेयर भाव करीब 12 फीसदी नीचे चल रहा है।