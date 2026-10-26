कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर दूसरी तिमाही के आंकड़ों की बदौलत 2 फीसदी चढ़े

बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 29.5 फीसदी बढ़कर 4,212 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही बैंक के कर्ज देने की क्षमता में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली।

जेपी मॉर्गन और बर्नस्टीन जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ऊंचे लक्ष्य मूल्य बरकरार रखे हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि इसमें अभी भी 14 फीसदी से ज्यादा की और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। बर्नस्टीन ने यह भी कहा कि भले ही बैंक का मार्जिन अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन 4 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में इसके शुद्ध ब्याज मार्जिन में खासी गिरावट दर्ज की गई है।