कोटक बैंक के दूसरी तिमाही के कमाई आंकड़ों से शेयर 4 फीसदी उछले

बैंक की कुल जमा राशि सालाना आधार पर 23.2 फीसदी बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसके साथ ही औसत शुद्ध अग्रिमों में भी तेज उछाल दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय शाखाओं का भी इसमें बड़ा हाथ रहा, जहां 1.68 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) के अग्रिम दर्ज किए गए। यह बताता है कि बैंक अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।