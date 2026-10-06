कोटक बैंक के दूसरी तिमाही के कमाई आंकड़ों से शेयर 4 फीसदी उछले

कोटक बैंक के दूसरी तिमाही के कमाई आंकड़ों से शेयर 4 फीसदी उछले
बिज़नेस
कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर मंगलवार (6 अक्टूबर) को करीब 4 फीसदी ऊपर चढ़ गए। बैंक की ओर से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के कमाई आंकड़े जारी करने के बाद यह तेजी देखने को मिली।
शुद्ध अग्रिम (नेट एडवांसेज) सालाना आधार पर 24.7 फीसदी बढ़कर 5.77 लाख करोड़ रुपये हो गए। इन्हीं मजबूत आंकड़ों के दम पर सुबह के कारोबार में शेयर 432.60 रुपये तक पहुंच गए।
जमा राशि 6.51 लाख करोड़ रुपये हुई
बैंक की कुल जमा राशि सालाना आधार पर 23.2 फीसदी बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसके साथ ही औसत शुद्ध अग्रिमों में भी तेज उछाल दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय शाखाओं का भी इसमें बड़ा हाथ रहा, जहां 1.68 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) के अग्रिम दर्ज किए गए। यह बताता है कि बैंक अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।