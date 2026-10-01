कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ा बदलाव, अनूप कुमार साहा बनेंगे नए MD और CEO

अनूप के पास इंडस्ट्री का 32 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें से 25 साल उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिताए हैं। वे 2026 की शुरुआत में कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े थे और अभी रिटेल बैंकिंग और डेटा एनालिटिक्स डिविजन संभाल रहे हैं।

इससे पहले, वे बजाज फाइनेंस में MD और CEO थे। उन्होंने ICICI बैंक में भी कई बड़े पदों पर काम किया है।

वे IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने IIM लखनऊ से MBA किया है। ऐसे में उन्हें किताबी ज्ञान के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी खूब है।