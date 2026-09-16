सैमसंग-SK हाईनिक्स के शेयरों में तेजी से कोस्पी इंडेक्स में बढ़त

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मजबूत मांग के चलते सेमीकंडक्टर शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स ने इस साल के अंत तक अपने शेयरधारकों को लगभग 97 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) से ज्यादा रकम लौटाने की योजना बनाई है।

यह कदम उनके मजबूत मुनाफे को भी दिखाता है। SK हाईनिक्स ने दूसरी तिमाही में 60,540 अरब वॉन (करीब 4,200 अरब रुपये) का अच्छा-खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दर्ज किया है।