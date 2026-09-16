सैमसंग-SK हाईनिक्स के शेयरों में तेजी से कोस्पी इंडेक्स में बढ़त

सैमसंग-SK हाईनिक्स के शेयरों में तेजी से कोस्पी इंडेक्स में बढ़त
बुधवार (16 सितंबर) को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी दिग्गज टेक कंपनियों में आई जोरदार तेजी के कारण कोस्पी इंडेक्स को बड़ा सहारा मिला।
निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आने वाले ब्याज दर के फैसले पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक रुझानों को नई दिशा दे सकता है।
हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कुछ निवेशक अभी भी सावधानी बरत रहे हैं।
सेमीकंडक्टर शेयरों में उछाल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मजबूत मांग के चलते सेमीकंडक्टर शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स ने इस साल के अंत तक अपने शेयरधारकों को लगभग 97 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) से ज्यादा रकम लौटाने की योजना बनाई है।
यह कदम उनके मजबूत मुनाफे को भी दिखाता है। SK हाईनिक्स ने दूसरी तिमाही में 60,540 अरब वॉन (करीब 4,200 अरब रुपये) का अच्छा-खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दर्ज किया है।