सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी बिकवाली से दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार को लगा झटका

मंगलवार (13 अक्टूबर) को दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। कोस्पी इंडेक्स सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते 6.5 फीसदी तक गिर गया।

दूसरी तरफ, भारतीय शेयर बाजारों में खूब रौनक रही। निफ्टी 170.45 अंक बढ़कर 22,533.80 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 557.62 अंक चढ़कर 72,482.30 के स्तर पर पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और HCL टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी IT कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल रही। TCS के शेयर 4.16 फीसदी और HCL के 3.81 फीसदी तक ऊपर चढ़े। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी पर पहुंचने के बावजूद बाजारों में यह सकारात्मक माहौल देखने को मिला।