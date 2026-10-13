सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी बिकवाली से दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार को लगा झटका
मंगलवार (13 अक्टूबर) को दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। कोस्पी इंडेक्स सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते 6.5 फीसदी तक गिर गया।
दूसरी तरफ, भारतीय शेयर बाजारों में खूब रौनक रही। निफ्टी 170.45 अंक बढ़कर 22,533.80 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 557.62 अंक चढ़कर 72,482.30 के स्तर पर पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और HCL टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी IT कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल रही। TCS के शेयर 4.16 फीसदी और HCL के 3.81 फीसदी तक ऊपर चढ़े। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी पर पहुंचने के बावजूद बाजारों में यह सकारात्मक माहौल देखने को मिला।
9 फीसदी तक गिरे सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयर
भारतीय बाजार मजबूती दिखा रहे थे, वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी में गिरावट देखने को मिली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 7.5 फीसदी और SK हाईनिक्स के शेयरों में 9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चिंताओं का असर एशियाई बाजारों पर पड़ा। इसके बावजूद भारतीय निवेशकों ने घरेलू बाजारों में खरीदारी जारी रखी, जिससे पिछले महीने म्यूचुअल फंड में 38,307 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश आया।