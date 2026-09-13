एशिया में पहली बार KRX पर अब रात 8 बजे तक होगी ट्रेडिंग
सोमवार (14 सितंबर) से कोरिया एक्सचेंज (KRX) में स्थानीय शेयरों की खरीद-बिक्री अब दोपहर 3:30 बजे की बजाय रात 8 बजे तक की जा सकेगी।
यह बड़ा बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि विदेशी निवेशक, खासकर यूरोप के निवेशक आसानी से इसमें हिस्सा ले सकें।
KRX ऐसा करने वाला एशिया का पहला बड़ा एक्सचेंज है। यह दुनियाभर में बढ़ते चलन का हिस्सा है क्योंकि नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) जैसे बड़े एक्सचेंज पहले से ही ट्रेडिंग के लिए ज्यादा समय देते हैं।
करीब 2,400 शेयरों का हो सकेगा कारोबार
शाम को बढ़ाए गए घंटों में करीब 2,400 कोस्पी और कोस्डैक शेयरों में कारोबार किया जा सकेगा, लेकिन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) इसमें शामिल नहीं होंगे।
उम्मीद है कि इससे ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय निवेशक आकर्षित होंगे। खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी की वजह से बाजार में हलचल तेज है।
हालांकि, कुछ चिंताएं भी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि देर रात के सेशन में बड़े संस्थानों के बजाय छोटे निवेशक ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
इसकी वजह से शेयरों की कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, ट्रेडिंग के घंटों के बाद सीमित मुद्रा कारोबार होने से निवेशकों के लिए जोखिम कम करना (हेजिंग) मुश्किल हो सकता है।
यह देखना होगा कि यह कदम वाकई स्थिर कारोबार को कितना बढ़ावा देता है, लेकिन एक बात तय है कि इससे दक्षिण कोरिया दुनियाभर के निवेशकों की नजर में आ जाएगा।