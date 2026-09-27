सोलफेज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 30 सितंबर को लॉन्च करेगी IPO

इस फंड का एक बड़ा हिस्सा सोलफेज स्मार्ट कार्यशील पूंजी और 12 नए शोरूम खोलने में इस्तेमाल करेगी, वहीं बचा हुआ छोटा हिस्सा सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रखा जाएगा।

कंपनी 2012 से प्रीमियम ऑडियो, वीडियो और होम ऑटोमेशन तकनीक के लिए जानी जाती है। इसने हाल में अपने मुनाफे में काफी उछाल दर्ज किया है। प्रबंध निदेशक उमेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि इस कदम का मकसद ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना और उनके अनुभव को बेहतर बनाना है।