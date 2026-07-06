जेफरीज की उम्मीद से किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स के शेयरों में 8 फीसदी का उछाल

KOEL को मिला 192 MW का हाइपरनेक्स्ट ऑर्डर

जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में KOEL की मजबूत स्थिति पर जोर दिया। उसने बताया कि डीजल जनरेटर बैकअप के मामले में KOEL भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अब वह ज्यादा मुनाफा देने वाले हाई-हॉर्सपावर सिस्टम्स की ओर भी बढ़ रही है।

जून में कंपनी को हाइपरनेक्स्ट से 192 MW का एक बड़ा ऑर्डर भी मिला। यह ऑर्डर हाइपरस्केल डाटा सेंटर के लिए है और भारत में हाई-कैपेसिटी पावर सिस्टम के सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक है, जिसने निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है।

जेफरीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 से 2030 के दौरान कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर (EPS) सालाना 22 फीसदी की दर से बढ़ेगी, जबकि इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 20 फीसदी से ज्यादा रहेगा।