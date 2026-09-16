ECB प्रमुख की दौड़ में क्लास नॉट का नाम सबसे आगे

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नीदरलैंड के पूर्व सेंट्रल बैंक प्रमुख क्लास नॉट का नाम ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह लेने वाले संभावित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर है। लेगार्ड का कार्यकाल 2027 के आखिर तक है, लेकिन उनके समय से पहले पद छोड़ने की अटकलें अभी से लगाई जा रही हैं।

अगर, किसी फ्रेंच उम्मीदवार को ECB में मुख्य अर्थशास्त्री का पद मिलता है तो फ्रांस नॉट का समर्थन करने के लिए तैयार दिख रहा है।