लीप इंडिया ला रही 2,480 करोड़ रुपये का IPO, जानिए कब देगा दस्तक

KKR के समर्थन वाली सप्लाई चेन कंपनी लीप इंडिया अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आ रही है। कंपनी के शेयरों की कीमत 151 से 159 रुपये के बीच तय की गई है।

निवेशक 7 से 11 अगस्त तक शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस IPO से कंपनी का लक्ष्य 2,480 करोड़ रुपये जुटाना है।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2026 में लीप इंडिया का मुनाफा 66 फीसदी बढ़ा है। इसी अवधि में राजस्व भी 56.4 फीसदी बढ़ गया, जो मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।