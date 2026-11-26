कीवी की कुल आमदनी (ब्याज और म्यूचुअल फंड से हुई आय समेत) 24.9 करोड़ रुपये रही, लेकिन विज्ञापन, कर्मचारियों के वेतन और सॉफ्टवेयर पर हुए खर्चों की वजह से कंपनी का कुल खर्च 154.5 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा।

कंपनी ने अब तक 4.3 करोड़ डॉलर (करीब 400 करोड़ रुपये) जुटा लिए हैं, इसके बावजूद भी भारत के भीड़भाड़ वाले डिजिटल पेमेंट मार्केट में कीवी को अभी भी इन बड़े खर्चों को मुनाफे में बदलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।