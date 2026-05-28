किसट ने IPO के बाद किया जबरदस्त प्रदर्शन, कमाई 68 फीसदी उछली 

मुनाफा 75 फीसदी बढ़कर 281 करोड़ रुपये हुआ

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में किसट ने कुल कमाई 625 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। इसमें कुछ नॉन-ऑपरेटिंग गेन भी शामिल हैं, वहीं पूरे वित्त वर्ष का मुनाफा 75 फीसदी बढ़कर 281 करोड़ रुपये हो गया है।

इस दौरान कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं, जो मुख्य रूप से नुकसान और वित्तीय लागत में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। इसके बावजूद, कंपनी के शेयरों में IPO के बाद से 56 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।

हाल ही में शेयर 266 रुपये पर बंद हुए। कंपनी ने इस IPO के जरिए 926 करोड़ रुपये जुटाए थे। फिलहाल, इसका बाजार पूंजीकरण 4,482 करोड़ रुपये है, जो एक नई कंपनी के लिए काफी मजबूत स्थिति मानी जा रही है।