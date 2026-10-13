केरलम में 2,000 रुपये से ऊपर के खाने के बिल का भुगतान अब नकद में होगा

KHRA के अध्यक्ष जी जयपाल ने कहा कि 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए ग्राहकों को नकद भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा, "हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है, खासकर तब जब हमें डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए बढ़ावा दिया गया था और अब हमें इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है।"

एसोसिएशन चाहती है कि या तो इन अतिरिक्त शुल्कों को खत्म किया जाए या भुगतान की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाए, ताकि डिजिटल भुगतान सभी के लिए व्यावहारिक बने रहें।