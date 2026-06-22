केविन वॉर्श कर रहे फेड को नए तरीके से ढालने की तैयारी

फेड के लिए बनाए टास्क फोर्स

वॉर्श का तरीका उलझे हुए शब्दों को छोड़कर सीधे-सीधे बात करने का है। अब महंगाई को 2 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर बताया जाता है और नौकरियों को वर्कफोर्स की बढ़त के हिसाब से मापा जाता है, जिससे सब कुछ ज्यादा साफ हो गया है।

उन्होंने फेड के काम करने के तरीकों की समीक्षा के लिए 5 टास्क फोर्स भी बनाए हैं। इन टास्क फोर्स में फेड की बैलेंस शीट, महंगाई के फ्रेमवर्क और नीति बनाने में रीयल-टाइम डाटा के इस्तेमाल जैसे मुद्दों की समीक्षा की जाएगी।

इनका मकसद है कि फेड की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाए, ताकि आम लोग और बाजार इसे आसानी से समझ सकें। हालांकि, ये बदलाव कितने सफल होंगे या टिक पाएंगे या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।