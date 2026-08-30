फेड अध्यक्ष केविन वॉर्श ने दिया ब्याज दर बढ़ने का संकेत

वॉर्श ने कहा कि महंगाई को फेड के 2 फीसदी के तय लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा, जो अटूट और निश्चित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर, महंगाई कम नहीं हुई तो कदम उठाने पड़ेंगे।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि बढ़ती महंगाई और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए सितंबर में ही ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए।

इस सम्मेलन में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और पूर्व अध्यक्ष जेरोम पॉवेल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।