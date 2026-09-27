केविन ड्यूरेंट का AI में 2.5 लाख डॉलर का दांव बना बड़ा मुनाफा

NBA स्टार केविन ड्यूरेंट अब खेल के मैदान से बाहर भी बड़ा स्कोर करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप हगिंग फेस में उन्होंने जो 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.30 करोड़ रुपये) का शुरुआती निवेश किया था, वह जल्द ही 6 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) से ज्यादा का हो सकता है।

एनवीडिया हगिंग फेस को करीब 12.93 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) में खरीदने की तैयारी में है और इस वजह से ड्यूरेंट का टेक्नोलॉजी में लगाया गया दांव अब एक बड़ी कामयाबी में बदलता दिख रहा है।