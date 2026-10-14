आबाद समूह की IPO लाने की योजना, 3 साल में कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य

आबाद फिशरीज की बात करें तो यह 14 प्रमाणित फैक्ट्रियों के साथ अपने समुद्री उत्पादों का निर्यात करती है, वहीं होटल सेक्टर में कंपनी का लक्ष्य केरलम में अपने कमरों की संख्या को दोगुना करके 1,000 तक पहुंचाना है।

आबाद बिल्डर्स लगातार लग्जरी उत्पाद लेकर आ रही है। दूसरी ओर, आबाद फूड्स अपने फ्रोजन फूड्स की रेंज बढ़ा रही है। इसके 20,000 से ज्यादा सक्रिय होरेका ग्राहक हैं, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेवाएं शामिल हैं। कंपनी ने अब अपने सभी व्यवसायों को एक ही ब्रांड आर्किटेक्चर के तहत ला दिया है, ताकि आगे चलकर और बेहतर वृद्धि मिल सके।