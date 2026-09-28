केरल ट्रैवल मार्ट में 59 देशों के पेशवरों के बीच हुई 58,000 बैठकें

इस साल मार्ट में 59 देशों से कुल 380 अंतरराष्ट्रीय खरीदार और प्रतिनिधि शामिल हुए। यह इस बात का साफ सबूत है कि केरलम का पर्यटन विश्व स्तर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा 38 अमेरिका से आए, जबकि यूनाइटेड किंगडम (UK) से 35 और रूस से 30 प्रतिनिधि पहुंचे। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और ओमान जैसे देशों से भी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे।