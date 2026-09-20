शुल्क लगाने के विरोध में केरलम में 15 अक्टूबर को UPI लेन-देन का बहिष्कार

व्यापारी संगठन का कहना है कि उन्हें डिजिटल होने के लिए यह वादा करके बढ़ावा दिया गया था कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसलिए, यह नया शुल्क उन्हें अनुचित लग रहा है, खासकर तब जब इस पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी लगेगा।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू अप्सरा ने बताया कि उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने उस पुराने रुख से पलट रही है, जिसमें कहा गया था कि UPI लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

इस विरोध प्रदर्शन का मकसद इस फैसले को वापस लेना और सरकार को बिना शुल्क वाले डिजिटल भुगतानों के अपने मूल वादे की याद दिलाना है।