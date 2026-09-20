शुल्क लगाने के विरोध में केरलम में 15 अक्टूबर को UPI लेन-देन का बहिष्कार
केरल व्यापारी व्यवसायी एकोपना समिति 15 अक्टूबर को एक दिन के लिए सभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतानों का बहिष्कार करने की योजना बना रही है।
यह कदम केंद्र सरकार के UPI लेन-देन पर 0.4 फीसदी का नया शुल्क लगाने के ऐलान के बाद उठाया जा रहा है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि वे पहले से ही कम मुनाफे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में यह नया शुल्क उन पर और दबाव बढ़ा देगा।
UPI शुल्क वापस लेने की मांग
व्यापारी संगठन का कहना है कि उन्हें डिजिटल होने के लिए यह वादा करके बढ़ावा दिया गया था कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसलिए, यह नया शुल्क उन्हें अनुचित लग रहा है, खासकर तब जब इस पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी लगेगा।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू अप्सरा ने बताया कि उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने उस पुराने रुख से पलट रही है, जिसमें कहा गया था कि UPI लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
इस विरोध प्रदर्शन का मकसद इस फैसले को वापस लेना और सरकार को बिना शुल्क वाले डिजिटल भुगतानों के अपने मूल वादे की याद दिलाना है।