केई इंडस्ट्रीज का पहली तिमाही में मुनाफा 40 फीसदी उछला
केई (KEI) इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अपने मुनाफे में करीब 40 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़कर 274 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह 196 करोड़ रुपये था। यह 253 करोड़ रुपये के बाजार अनुमान से भी बेहतर रहा है। कंपनी की कमाई 23 फीसदी बढ़कर 3,185 करोड़ रुपये रही। हालांकि, यह 3,283 करोड़ रुपये के अनुमान से थोड़ी कम रही है।
कंपनी के इस दमदार प्रदर्शन ने निवेशकों को खुश कर दिया है। पिछले एक साल में इसके शेयर 29 फीसदी ऊपर चढ़ गए हैं।
निवेशकों की कंपनी के अगले कदम पर नजर
कंपनी का EBITDA 258 करोड़ रुपये से बढ़कर 396 करोड़ रुपये हो गया, जो 357 करोड़ के अनुमान से काफी बेहतर रहा है, वहीं EBITDA मार्जिन 10 फीसदी से बढ़कर 12.4 फीसदी हो गया।
बाजार के जानकार मानते हैं कि केई इंडस्ट्रीज के मजबूत आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी नए मौकों को पहचानने में काफी आगे है और बाजार में उतार-चढ़ाव आने पर भी यह मजबूती से टिकी रहती है।
इसीलिए, जैसे-जैसे कंपनी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, बाजार के जानकार इसके अगले कदमों पर पैनी नजर रखे हुए हैं।