इन बातों का रखें ध्यान, जल्दी मिल जाएगा पर्सनल लोन

पर्सनल लोन आज के समय में पैसों की जरूरत पूरी करने का आसान तरीका बन गया है। अगर आवेदक बुनियादी शर्तें पूरी करता है, तो लोन कुछ ही घंटों में मंजूर हो सकता है। मेडिकल खर्च, घर की मरम्मत या पढ़ाई जैसे कामों के लिए लोग पर्सनल लोन लेते हैं। हालांकि, जल्दी अप्रूवल के लिए सिर्फ आवेदन करना काफी नहीं होता, बल्कि आपकी फाइनेंशियल तैयारी और प्रोफाइल भी मजबूत होनी चाहिए। सही जानकारी से लोन प्रक्रिया आसान बन सकती है।

#1 क्रेडिट स्कोर और कर्ज की स्थिति पर ध्यान पर्सनल लोन अप्रूवल में सबसे अहम भूमिका क्रेडिट स्कोर की होती है। आमतौर पर 750 से ऊपर का स्कोर बेहतर माना जाता है। EMI और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर चुकाने से स्कोर अच्छा रहता है। इसके साथ ही, डेट-टू-इनकम रेश्यो भी कम होना चाहिए। अगर आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा पहले से EMI में जा रहा है, तो लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। पुराने कर्ज चुकाना फायदेमंद रहता है।

#2 इनकम स्थिर रखें और सही अमाउंट चुनें? लेंडर हमेशा ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं, जिनकी इनकम नियमित और स्थिर होती है। नौकरीपेशा लोगों की लगातार सैलरी और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों की नियमित कमाई भरोसा बढ़ाती है। इसके साथ ही, जरूरत से ज्यादा लोन अमाउंट मांगने से बचना चाहिए। उतना ही लोन लें, जितना आप आसानी से चुका सकते हैं। सही समयावधि और अमाउंट चुनने से अप्रूवल तेज होता है और आर्थिक दबाव भी कम रहता है।

