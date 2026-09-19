कर्नाटक की चिप दौड़ में बड़ी छलांग, 7 साझेदारियों का किया ऐलान
कर्नाटक के सेमीकंडक्टर फ्यूचर एक्सेलरेटर लैब (SFAL) ने हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2026 में 7 नई साझेदारियों का ऐलान किया है।
इनका मकसद राज्य के चिप सेक्टर में शोध, कौशल विकास और निर्माण को बढ़ावा देना है।
गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि इन साझेदारियों से नई तकनीक के शोध और उसे बड़े पैमाने पर तैयार करने के बीच का अंतर खत्म होगा।
काइन्स सेमीकॉन करेगा उत्पाद बनाने में मदद
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र (CeNSE) जैसे बड़े संस्थान नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स शोध को तेज करेंगे, वहीं सिल्वाको डिजाइन टूल्स को ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराएगा।
काइन्स सेमीकॉन स्टार्टअप्स को उनके विचारों से लेकर उत्पाद बनाने तक में मदद करेगा, वहीं फोरफ्रंट ऑटोमोटिव और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएगा।
इसके अलावा, WOW सेमी फाउंडेशन, पीचट्री एलीवेट और आरया एडवाइजरी जैसे संगठन प्रतिभा विकास, स्टार्टअप मेंटरिंग और फंडिंग सपोर्ट के लिए आगे आए हैं। इससे कर्नाटक ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बना पाएगा।