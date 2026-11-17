कर्नाटक सरकार AI का प्रशिक्षण के लिए टेक कंपनियों से साझेदारी की है

कर्नाटक सरकार 63,200 लोगों को देगी AI का प्रशिक्षण, गूगल समेत 5 कंपनियों से की साझेदारी

क्या है खबर?

कर्नाटक सरकार ने गूगल, सेल्सफोर्स, सर्वम AI और ज्ञानी डॉट AI जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत 63,200 इंजीनियरिंग, डिप्लोमा छात्रों और पेशेवरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार का मकसद एक ऐसा तकनीकी कार्यबल तैयार करना है, जो सीधे उद्योगों में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। 29वें बेंगलुरु टेक समिट 2026 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस साझेदारी की घोषणा की।