कर्नाटक बैंक का कुल कारोबार 2 लाख करोड़ रुपये के पार
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कर्नाटक बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस दौरान उसके कुल कारोबार ने 2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। बैंक की टीम, ग्राहकों और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।
बैंक ने हाल ही में अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया और बताया कि वह इस मजबूत प्रगति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैंक का लोन 16 फीसदी से ज्यादा बढ़ा
अप्रैल-जून के बीच बैंक का कारोबार लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की तुलना में बैंक का लोन 16.62 फीसदी बढ़कर 86,610.21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दूसरी तरफ, जमा (डिपॉजिट) भी करीब 7 फीसदी बढ़कर 1,10,396.41 करोड़ रुपये हो गया। यह सभी आंकड़े बैंक की मजबूत प्रगति की गति को दर्शाते हैं।