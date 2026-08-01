कर्नाटक बैंक का कुल कारोबार 2 लाख करोड़ रुपये के पार

कर्नाटक बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस दौरान उसके कुल कारोबार ने 2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। बैंक की टीम, ग्राहकों और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।

बैंक ने हाल ही में अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया और बताया कि वह इस मजबूत प्रगति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।