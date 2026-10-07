कल्याण ज्वेलर्स की दमदार बिक्री से 26 फीसदी बढ़ा राजस्व

कल्याण ज्वेलर्स ने सितंबर तिमाही में अपनी कमाई में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को यह उछाल भारत में हुई जोरदार बिक्री की बदौलत मिला है। पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी ज्यादा रही है, वो भी तब जब पिछले साल नवरात्रि में भी बिक्री काफी अच्छी हुई थी।

उनके चेन्नई स्थित नए ब्रांड अक्षय थंगा मालीगई ने भी उनके राजस्व को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने भारत में 12 नए कल्याण शोरूम खोले। साथ ही यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी एक नया स्टोर खोला है।