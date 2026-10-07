कल्याण ज्वेलर्स की दमदार बिक्री से 26 फीसदी बढ़ा राजस्व
कल्याण ज्वेलर्स ने सितंबर तिमाही में अपनी कमाई में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को यह उछाल भारत में हुई जोरदार बिक्री की बदौलत मिला है। पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी ज्यादा रही है, वो भी तब जब पिछले साल नवरात्रि में भी बिक्री काफी अच्छी हुई थी।
उनके चेन्नई स्थित नए ब्रांड अक्षय थंगा मालीगई ने भी उनके राजस्व को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने भारत में 12 नए कल्याण शोरूम खोले। साथ ही यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी एक नया स्टोर खोला है।
कैंडरे की कमाई में 64 फीसदी का उछाल
कल्याण ज्वेलर्स के लाइफस्टाइल ब्रांड कैंडरे के राजस्व में 64 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कल्याण ने 86 करोड़ रुपये में अपनी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी बेची है।
दुनियाभर में अब उनके कुल 546 शोरूम हो गए हैं, जिनमें से 365 अकेले भारत में हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उनकी बिक्री 18 फीसदी बढ़ी है।
चालू वित्त वर्ष में कंपनी त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए 4 और नए स्टोर खोलने की तैयारी में है।