क्लिफ 19 नवंबर से अपना काम शुरू करेंगे। वे GTA VI की नई दुनिया लियोनिडा को अच्छे से समझेंगे। इसमें वे गेम के अंदर प्रॉपर्टी के दाम, अलग-अलग बिजनेस और खिलाड़ियों के पैसे कमाने के तरीकों को बारीकी से देखेंगे। उन्हें गेम की मुख्य कहानी और साइड मिशन भी पूरे करने होंगे।

कालशी यह भी जानना चाहती है कि GTA VI के रिलीज होने से अमेरिका की असल इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसमें ऑफिस में लोगों के काम पर ध्यान न दे पाना, कर्मचारियों का छुट्टी लेना और फूड डिलीवरी की मांग में बदलाव जैसी बातें शामिल हैं।