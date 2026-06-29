कबीर बिस्वास का M स्टार्टअप AI की मदद से अपने आप करेगा घर के काम

व्हाट्सऐप पर हिंदी और बंगाली में करता है बात

अभी M लगभग 150 घरों में अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन जल्द ही इसका लक्ष्य 10,000 घरों तक पहुंचने का है। इसकी सबसे खास बात है कि यह व्हाट्सऐप पर हिंदी और बंगाली जैसी भाषाओं में घर के स्टाफ से बात करता है।

इससे खाने की प्लानिंग करना और सामान का हिसाब रखना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यह परिवार और उनके स्टाफ के बीच एक सेतु का काम करता है।

शुरुआती सेटअप के दौरान आपकी रोजाना की दिनचर्या और पसंद को इसमें मैप किया जाता है, ताकि घर के काम अपने आप चलते रहें। आने वाले समय में यह ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ेगा और एक खास ऐप भी जल्द ही लाने की तैयारी में है।